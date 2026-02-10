Baza: Российский трейдер-коуч с миллионными долгами бесследно исчез в Таиланде

Российский трейдер-коуч с крупными долгами якобы бесследно исчез в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, 35-летний россиянин Михаил Соловчук стал известен на Пхукете как финансовый консультант: он проводил бизнес-завтраки, на которых обучал людей и предлагал инвестиции через себя. Он обещал своим клиентам легкие способы приумножения их капитала. Один из его учеников вложил 40 000 долларов под 30 процентов годовых и затем заплатил еще пять тысяч за курс по торговле активами. Когда коуч потерял шесть тысяч долларов из средств своего клиента, тот начал сомневаться в компетентности «учителя» и потребовал вернуть все вложенные деньги.
Ссылаясь на слова потерпевшего, Baza утверждает, что Соловчук подделал документы о переводах и представил их как доказательства возврата средств. Оставшись без обещанных денег, клиент обратился в суд, и прошлым летом трейдера приговорили к трем годам тюрьмы в Таиланде, а также обязали вернуть около трех миллионов рублей пострадавшемую.
Авторы канала пишут, что Михаил провел всего месяц в заключении, вышел под залог и некоторое время оставался на связи с пострадавшими. Однако в начале года россиянин пропал — его не могут найти ни юристы, ни знакомые, ни кредиторы, потерявшие деньги.
Согласно версии близких, недовольные клиенты могли расправиться с коучем. В то же время бывшие ученики предполагают, что Соловчук мог сбежать из страны через Мьянму, так как он не мог покинуть Таиланд законным образом из-за изъятия паспорта в суде, говорится в публикации.
Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.
Летом прошлого года силовики задержали в Москве шестерых лжеинвесторов. Злоумышленники убеждали людей вложить деньги в высокодоходные инструменты. Потерпевшие верили фигурантам и расставались со своими средствами. Однако деньги вместо вложения в ценные бумаги конвертировались в криптовалюту и отправлялись на счет одного из обвиняемых. В общей сложности пострадал 21 человек, а сумма ущерба превысила 21 миллион рублей.