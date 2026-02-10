Baza: Российский трейдер-коуч с миллионными долгами бесследно исчез в Таиланде

По информации канала, 35-летний россиянин Михаил Соловчук стал известен на Пхукете как финансовый консультант: он проводил бизнес-завтраки, на которых обучал людей и предлагал инвестиции через себя. Он обещал своим клиентам легкие способы приумножения их капитала. Один из его учеников вложил 40 000 долларов под 30 процентов годовых и затем заплатил еще пять тысяч за курс по торговле активами. Когда коуч потерял шесть тысяч долларов из средств своего клиента, тот начал сомневаться в компетентности «учителя» и потребовал вернуть все вложенные деньги.