Ускорена оценка радиационной устойчивости материалов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские исследователи разработали метод проверки радиационной устойчивости материалов, который многократно сокращает сроки испытаний. Об этом сообщила пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт».
Авторами исследования выступили специалисты НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей», Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского (ГНЦ РФ — ФЭИ, входит в научный дивизион Росатома) и компании «Наука и инновации».
«[Они] создали инновационную методику, позволяющую многократно ускорить и сделать более безопасным прогнозирование поведения реакторных материалов при экстремальном облучении. Сегодня для проверки корпуса реактора на радиационную стойкость требуется строительство миниреактора и проведение в нем длительных испытаний. Это занимает годы, а иногда и десятилетия. Ученые предложили заменить облучение нейтронами на воздействие ионными ускорителями, которые “бомбардируют” образцы тяжелыми и легкими ионами. Новый метод существенно сокращает сроки испытаний: счет идет на дни и часы, ведь нужная “доза” облучения набирается в 10 000−100 000 раз быстрее», — сообщили в институте.
Быстрый и безопасный метод.
Помимо того, что новый метод значительно ускоряет испытания материалов корпусов реакторов, он является и более безопасным, чем испытание облучением нейтронами: от облучения ионами материал не становится радиоактивным, поэтому с ним можно работать в обычной лаборатории. При этом для каждого физико-механического свойства материала можно подобрать такой режим ионного облучения, который будет моделировать условия нейтронного облучения в ядерном реакторе — это, в свою очередь, делает методику более универсальной. Тем самым во многом может ускориться разработка и проверка материалов для АЭС.
По новой методике, специалисты берут маленький кусок стали или сплава (материала корпуса реактора), этот образец помещают в ионный ускоритель — установку, которая разгоняет атомы (ионы) до больших скоростей, после чего ими «бомбардируют» поверхность материала в разных режимах. Дальше по разным критериям проверяется, что стало с образцом: его распухание, ползучесть, трещинообразование и другие свойства — по ним определяется, прошел ли материал испытания и способен ли он сохранять прочность и целостность под воздействием радиации.
В дополнение к новой методике ученые разработали методы экспериментально-расчетного определения физико-механических свойств материалов — от выбора геометрии образцов до математической обработки данных — и создали метод для оценки коррозионного растрескивания, базирующийся в том числе «на оригинальных разработках».
«Практическая проверка на трех марках сталей подтвердила точность новой методики: результаты ионного облучения полностью совпали с данными многолетних испытаний в реальных реакторах», — сообщили в научном центре.
Результаты работы опубликованы в журнале «Вопросы атомной науки и техники. Серия: ядерно-реакторные константы».