Ускорена оценка радиационной устойчивости материалов

Помимо того, что новый метод значительно ускоряет испытания материалов корпусов реакторов, он является и более безопасным, чем испытание облучением нейтронами: от облучения ионами материал не становится радиоактивным, поэтому с ним можно работать в обычной лаборатории. При этом для каждого физико-механического свойства материала можно подобрать такой режим ионного облучения, который будет моделировать условия нейтронного облучения в ядерном реакторе — это, в свою очередь, делает методику более универсальной. Тем самым во многом может ускориться разработка и проверка материалов для АЭС.