Пётр Гуменник не смог чисто откатать короткую программу на Олимпиаде в Милане

Гуменник идеально исполнил четверной лутц и тройной аксель, а вращения и дорожку шагов судьи оценили на высший четвёртый уровень сложности. В результате, россиянин набрал 86,72 балла. Это на семь баллов меньше его лучшего результата на международных стартах. После проката Гуменник признался, что боялся реакции болельщиков на трибунах.
«Такой шум поднялся, ни с чем не сравнимо, это придало мне уверенности. Я вспомнил совет Тамары Николаевны [Москвиной]. Боялся, что из-за давления прыжки будут не такими, реакция не та, но все обошлось», — сказал фигурист.
Напомним, что российскому фигуристу пришлось сменить музыку к короткой программе за несколько дней до старта из-за нарушения авторских прав. После скандала с треком «Парфюмер» российскому фигуристу свои хиты предложил британский пианист. Позже Мать Гуменника сообщила о решении проблемы с музыкой. Спортсмен выступил под саундтрек к фильму «Онегин».
