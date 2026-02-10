Ричмонд
Пётр Гуменник не смог чисто откатать короткую программу на Олимпиаде в Милане

Российский фигурист Пётр Гуменник не смог выдать чистый прокат на Олимпийских играх в Милане. Спортсмен допустил досадную помарку, смазав выезд с четверного флипа. Из-за этого вместо тройного тулупа россиянин прикрепил к каскаду меньший по стоимости двойной аксель. Однако оставшаяся часть программы была сделана чисто.

Источник: Life.ru

Гуменник идеально исполнил четверной лутц и тройной аксель, а вращения и дорожку шагов судьи оценили на высший четвёртый уровень сложности. В результате, россиянин набрал 86,72 балла. Это на семь баллов меньше его лучшего результата на международных стартах. После проката Гуменник признался, что боялся реакции болельщиков на трибунах.

«Такой шум поднялся, ни с чем не сравнимо, это придало мне уверенности. Я вспомнил совет Тамары Николаевны [Москвиной]. Боялся, что из-за давления прыжки будут не такими, реакция не та, но все обошлось», — сказал фигурист.

Напомним, что российскому фигуристу пришлось сменить музыку к короткой программе за несколько дней до старта из-за нарушения авторских прав. После скандала с треком «Парфюмер» российскому фигуристу свои хиты предложил британский пианист. Позже Мать Гуменника сообщила о решении проблемы с музыкой. Спортсмен выступил под саундтрек к фильму «Онегин».

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.