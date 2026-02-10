Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний

Во время заседания комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ депутат Владимир Кошелев высказался, что сейчас УК не могут менять цены на свои услуги. Но в связи с новыми правилами налоговой нагрузки, которые начали действовать в текущем году, компаниям придется снижать качество или количество своих услуг.