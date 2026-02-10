Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России поддерживает предложение по повышению стоимости услуг управляющих компаний (УК). Об этом во вторник, 10 февраля, заявил руководитель ведомства Ирек Файзуллин.
Во время заседания комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ депутат Владимир Кошелев высказался, что сейчас УК не могут менять цены на свои услуги. Но в связи с новыми правилами налоговой нагрузки, которые начали действовать в текущем году, компаниям придется снижать качество или количество своих услуг.
При этом ресурсоснабжающим организациям удалось провести сделать наценку. Поэтому для УК в парламенте подготовили законопроект с соответствующими поправками в Жилищный кодекс.
— Мы поддерживаем это предложение. Эта ситуация действительно связана с качеством предоставляемых услуг, — подчеркнул Файзуллин, его цитирует РИА Новости.
5 февраля депутат Госдумы Сергей Миронов предложил вице-премьеру страны Марату Хуснуллину национализировать коммунальные сети, передав их под контроль государства. По словам парламентария, эта мера позволит значительно уменьшить расходы граждан на оплату коммунальных услуг.