Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области на сельское хозяйство планируют выделить 5,4 млрд рублей

Бюджетные траты на развитие сельского хозяйства утвердили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

5,422 млрд рублей планируют выделить в 2026 году из бюджетов всех уровней в Ростовской области на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия». Об этом со ссылкой на документы регионального правительства сообщает «Город N».

По информации издания, планируемая сумма меньше, чем в прошлом году. В 2025 году на указанные цели было заложено немногим более 6 млрд рублей, но в декабре цифру исправили на 5,697 млрд рублей.

Больше всего в 2026 году собираются потратить на выплаты производителям зерновых (1359 млн рублей) и ветеринарам (641,3 млн рублей), на элитное семеноводство (359,7 млн рублей), страхование урожая (316,9 млн рублей) и закладку многолетних насаждений, за исключением виноградников и питомников (225,7 млн рублей).

Суммы из федерального и областного бюджетов на реализацию программы примерно одинаковы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.