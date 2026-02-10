В Ростовской области на сельское хозяйство планируют выделить 5,4 млрд рублей

5,422 млрд рублей планируют выделить в 2026 году из бюджетов всех уровней в Ростовской области на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия». Об этом со ссылкой на документы регионального правительства сообщает «Город N».
По информации издания, планируемая сумма меньше, чем в прошлом году. В 2025 году на указанные цели было заложено немногим более 6 млрд рублей, но в декабре цифру исправили на 5,697 млрд рублей.
Больше всего в 2026 году собираются потратить на выплаты производителям зерновых (1359 млн рублей) и ветеринарам (641,3 млн рублей), на элитное семеноводство (359,7 млн рублей), страхование урожая (316,9 млн рублей) и закладку многолетних насаждений, за исключением виноградников и питомников (225,7 млн рублей).
Суммы из федерального и областного бюджетов на реализацию программы примерно одинаковы.
