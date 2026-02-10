Ричмонд
Морозы уходят: В Молдове внезапно потеплеет до плюс 11 градусов — будут ли еще холода, что говорят синоптики

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 11 февраля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Молдове готовит сюрпризы: морозы постепенно отступают, а воздух начинает заметно прогреваться. В ближайшие дни дневные температуры перейдут в плюсовую зону, а ночные станут мягче.

По данным Государственной гидрометеослужбы, в ночь со вторника на среду ожидается от −8 до −3 градусов, а в среду днём — от +1 до +6.

В четверг минимальные температуры будут колебаться между −3 и +2 градусами, а максимальные — между +5 и +10. В пятницу и субботу ожидается небольшое потепление. Ночью температура будет варьироваться от 0 до +5 градусов, днём — от +5 до +11.

На выходные ожидаются дожди на большей части территории республики.

