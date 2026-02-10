Погода в Молдове готовит сюрпризы: морозы постепенно отступают, а воздух начинает заметно прогреваться. В ближайшие дни дневные температуры перейдут в плюсовую зону, а ночные станут мягче.
По данным Государственной гидрометеослужбы, в ночь со вторника на среду ожидается от −8 до −3 градусов, а в среду днём — от +1 до +6.
В четверг минимальные температуры будут колебаться между −3 и +2 градусами, а максимальные — между +5 и +10. В пятницу и субботу ожидается небольшое потепление. Ночью температура будет варьироваться от 0 до +5 градусов, днём — от +5 до +11.
На выходные ожидаются дожди на большей части территории республики.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Делегация Молдовы на Мюнхенской конференции по безопасности: Мы готовы разрушить что угодно, даже собственное государство — и вам поможем.
Вместе с другими европейцами молдаване будут бороться с США (далее…).
Гордитесь молча: Почему за другие страны россияне выступают на Олимпиаде, экономя новой Родине миллионы долларов, а под молдавским флагом — это позор, «рука Кремля» и гибридная война.
Президент Федерации борьбы Иван Георгиу возмутился тем, что из пяти спортсменов, включенных в молдавскую делегацию, четверо имеют российское происхождение, что он считает неприемлемым в нынешнем геополитическом контексте (далее…).
Масштабы миграции из Молдовы: Выпускники из гагаузского села встретились спустя 20 лет в Москве практически полным составом класса.
На встрече оказалась даже учительница (далее…).