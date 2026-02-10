Эксперт рассказала, как справиться с тревожностью из-за ИИ

Эксперт отметила, что люди наблюдают, как алгоритмы пишут тексты, создают изображения, помогают в диагностике заболеваний и подборе кадров, постепенно замещая человеческий труд. По словам специалиста, возникает страх не столько перед конкретными технологиями, сколько перед нестабильностью будущего — люди чувствуют, что изменения происходят чрезмерно быстро, а их возможность влиять на ситуацию ограничена.