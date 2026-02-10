Эксперт рассказала, как справиться с тревожностью из-за ИИ

ПЯТИГОРСК, 10 фев — РИА Новости. Ограничение потребления тревожного контента, развитие критического мышления и укрепление эмоциональной саморегуляции помогают справиться с ИИ-тревожностью, рассказала руководитель психологической службы Северо-Кавказского федерального университета Татьяна Банщикова.
Эксперт пояснила, что «ИИ-тревожностью» называют эмоциональную реакцию на ситуацию неопределенности и возможные угрозы, которые человек связывает с развитием искусственного интеллекта. Наиболее распространённые страхи, по ее словам, включают потерю рабочего места, утрату контроля над технологиями и угрозу конфиденциальности.
«Что делать? Важно ограничивать потребление тревожного контента, развивать критическое мышление и укреплять навыки эмоциональной саморегуляции. Если тревога становится устойчивой или усиливается, необходимо обратиться к психологу… Психолог помогает отделить реальные риски от катастрофических фантазий», — сказала Банщикова.
Эксперт отметила, что люди наблюдают, как алгоритмы пишут тексты, создают изображения, помогают в диагностике заболеваний и подборе кадров, постепенно замещая человеческий труд. По словам специалиста, возникает страх не столько перед конкретными технологиями, сколько перед нестабильностью будущего — люди чувствуют, что изменения происходят чрезмерно быстро, а их возможность влиять на ситуацию ограничена.