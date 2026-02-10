Ричмонд
Жителя КБР будут судить по делу об оправдании нацизма в соцсетях

В Кабардино-Балкарии прокуратура утвердила обвинительное заключение против 24-летнего жителя Зольского района. По версии следствия, он опубликовал в соцсетях комментарии с оправданием идеологии нацизма и одобрением преступлений стран нацистского блока. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: Life.ru

Сообщается, что записи были доступны неограниченному кругу пользователей. Действия мужчины квалифицировали по статье о реабилитации нацизма с использованием интернета. Теперь уголовное дело направлено в Верховный суд республики. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Life.ru писал, что 19-летнего москвича осудили на 5 лет по делу о госизмене и терроризме. Фигурант заполнил анкету и обсудил с кураторами маршрут перемещения в зону боевых действий, однако завершить реализацию своего плана так и не смог.

