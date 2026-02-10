Жителя КБР будут судить по делу об оправдании нацизма в соцсетях

Сообщается, что записи были доступны неограниченному кругу пользователей. Действия мужчины квалифицировали по статье о реабилитации нацизма с использованием интернета. Теперь уголовное дело направлено в Верховный суд республики. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее Life.ru писал, что 19-летнего москвича осудили на 5 лет по делу о госизмене и терроризме. Фигурант заполнил анкету и обсудил с кураторами маршрут перемещения в зону боевых действий, однако завершить реализацию своего плана так и не смог.
