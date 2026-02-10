Петр Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпиаде в Италии

Фигурист выступил под композицию «Waltz 1805» Эдгара Акопяна. В свое выступление Гуменник включил каскад: четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. При этом каждый из своих прыжковых элементов Гуменник исполнил на четвертом уровне сложности.