Петр Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпиаде в Италии

Российский фигурист Петр Гуменник представил свою короткую программу на Олимпийских играх в Италии. Действующий чемпион России в одиночном катании выступил во вторник, 10 февраля.
Фигурист выступил под композицию «Waltz 1805» Эдгара Акопяна. В свое выступление Гуменник включил каскад: четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. При этом каждый из своих прыжковых элементов Гуменник исполнил на четвертом уровне сложности.
Члены жюри выставили Гуменнику 86,72 балла, из которых 48,43 балла составляют оценки за технику, а 38,29 — за компоненты.
По итогам жеребьевки, Гуменник выступал под первым номером. 8 февраля фигурист провел свою первую тренировку на олимпийском льду. Помимо него на Олимпийских играх также выступит российская фигуристка Аделия Петросян. Короткие программы у женщин состоятся 17 февраля.
До этого стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для использования в программе. Позже журналист Дмитрий Губерниев возмутился, что команда не озаботилась этим вопросом.