Зеленский подписал указ о мобилизации мужчин старше 60 лет в ВСУ

Ранее пленный Николай Поцелуйко рассказал, как командование ВСУ отправило пожилых и больных людей на передовую, обещая им безопасное место. По его словам, этих людей не обучали и использовали для выполнения бытовых задач, пока их не обманом не привезли в зону боевых действий.