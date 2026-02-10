Зеленский подписал указ о мобилизации мужчин старше 60 лет в ВСУ

Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить военную службу в ВСУ по контракту. Документ опубликован на официальном сайте киевского главаря.
Согласно изменениям, в период действия военного положения граждане этой возрастной категории могут заключать контракт сроком на один год. Указ вносит дополнения в положение о прохождении военной службы и опирается на нормы закона «О воинской обязанности и военной службе».
С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Изначально призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года нижнюю границу снизили до 25 лет на фоне нехватки личного состава.
Ранее пленный Николай Поцелуйко рассказал, как командование ВСУ отправило пожилых и больных людей на передовую, обещая им безопасное место. По его словам, этих людей не обучали и использовали для выполнения бытовых задач, пока их не обманом не привезли в зону боевых действий.
Также KP.RU писал, что в Раде признали случаи гибели людей после силовых действий украинских ТЦК. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.