Цивин и Дрожжина должны выплатить миллионы Марии Баталовой: несмотря на решение суда деньги семье артиста так и не вернули

Напомним, Михаил Цивин был осуждён за мошенничество с деньгами и недвижимостью семьи Баталовых. Суд отправил его в колонию на 5 лет. На скамье подсудимых оказался и нотариус Дмитрий Бублий. Он также после решения суда отправился в колонию на 4,5 года. По словам Татьяны Кириенко, хотя судебные процессы с обидчиками семьи Баталовых уже закончены, от нотариуса Дмитрия Бублия, от Михаила Цивина все еще поступают ходатайства об условно-досрочном освобождении.