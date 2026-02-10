Цивин и Дрожжина должны выплатить миллионы Марии Баталовой: несмотря на решение суда деньги семье артиста так и не вернули

После смерти родителей — народного артиста СССР Алексея Баталова и Гитаны Леонтенко — их дочь Мария Баталова стала наследницей их недвижимости и многомиллионного состояния. Однако это не все. Как рассказала KP.RU юрист и доверенное лицо семьи Татьяна Кириенко, ещё около 25 миллионов Марии Баталовой до сих пор должны Михаил Цивин и Наталья Дрожжина.
Напомним, Михаил Цивин был осуждён за мошенничество с деньгами и недвижимостью семьи Баталовых. Суд отправил его в колонию на 5 лет. На скамье подсудимых оказался и нотариус Дмитрий Бублий. Он также после решения суда отправился в колонию на 4,5 года. По словам Татьяны Кириенко, хотя судебные процессы с обидчиками семьи Баталовых уже закончены, от нотариуса Дмитрия Бублия, от Михаила Цивина все еще поступают ходатайства об условно-досрочном освобождении.
«Мария Баталова и Гитана Аркадьевна возражали против их освобождения. Цивину отказывали в УДО. 17 февраля будет суд по ходатайству Бублия. Мария будет выступать против. Ни Цивин, ни Бублий никакого раскаяния не испытывают. Они даже не извинились перед Машей». — рассказала юрист KP.RU.
Кроме того, обидчики семья Баталова — Цивин и Дрожжина — до сих пор не вернули деньги. Сумма немалая — по решению суда они должны выплатить около 25 миллионов, снятых по доверенности со счетов Баталовых.
«Поэтому мы подали иск о признании их квартиры на Кутузовском проспекте, 22 совместно нажитым в браке имуществом. Судебные приставы смогут её продать. И после — вернуть 25 миллионов на счет Марии Баталовой. Это украденные у неё деньги», — пояснила Татьяна Кириенко.
Ранее KP.RU писал, что Наталья Дрожжина после смерти вдовы Баталова предупредила о мошенниках. Актриса обратилась к старшей дочери Алексея Баталова с призывом оформить опеку.