Норвежский биатлонист Легрейд признался в измене после бронзы на Олимпиаде

Спортсмен поделился в прямом эфире проблемами в личной жизни.

Источник: Аргументы и факты

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд, получивший бронзовую медаль в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Италии, публично признался в измене своей девушке.

«Шесть месяцев назад я встретил любовь всей своей жизни. Самого красивого и замечательного человека на свете, но три месяца назад я совершил свою самую большую ошибку — изменил ей. Я сказал ей неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни», — заявил он в интервью NRK.

Легрейд сказал, что в последние дни спорт отошел для него на второй план, он думает только о своей девушке и жалеет, что не может поделиться с ней своими переживаниями.

Спортсмен заявил, что решил сказать в прямом эфире, что сильно ее любит.

Отметим, победителем индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Италии стал Йохан-Олав Ботн, второе место завоевал француз Эрик Перро, а третье — Легрейд.

Ранее сообщалось, что американскую горнолыжницу Бризи Джонсон удостоили золотой медали зимних Олимпийских игр (ОИ) в Италии за первое место в скоростном спуске, однако награда сломалась в ее руках.