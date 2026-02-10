Опасная доза: три БАД с витаминами российского производства запретили продавать в Беларуси

Лабораторные исследования показали, что содержание действующих веществ в этих добавках грубо нарушает нормы безопасности. В частности, концентрация биологически активных веществ, в том числе и витамина Д3, превышает максимально допустимый уровень в 3,3 раза. А ведь передозировка витамином D и его избыток в организме могут быть гораздо опаснее его дефицита, привести к серьезным сбоям в работе организма и тяжелым последствиям для здоровья.