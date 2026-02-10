Ричмонд
Опасная доза: три БАД с витаминами российского производства запретили продавать в Беларуси

В Беларуси запретили три БАД с витаминами российского производства.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили ввоз, хранение, перевозку и продажу трех наименований биологически активных добавок (БАД) российского производства, сообщает Минздрав страны. Соответствующее постановление подписал заместитель министра здравоохранения — Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь.

Под запрет попали два препарата с витамином D под следующими названиями: «Витамин Д3 / Vitamin D3» (производитель ООО «Химфармконтракт») и «Витамин D3 2000 МЕ (холекальциферол)» (производитель АО «РеалКапс»). А также один препарат с добавлением кальция — «Кальций хелат» (производитель ООО «Фарминтегро»).

Лабораторные исследования показали, что содержание действующих веществ в этих добавках грубо нарушает нормы безопасности. В частности, концентрация биологически активных веществ, в том числе и витамина Д3, превышает максимально допустимый уровень в 3,3 раза. А ведь передозировка витамином D и его избыток в организме могут быть гораздо опаснее его дефицита, привести к серьезным сбоям в работе организма и тяжелым последствиям для здоровья.

Минздрав Беларуси настоятельно рекомендует отказаться от использования вышеуказанных добавок и напоминает, что любые витаминные комплексы следует принимать только после консультации со специалистом.

