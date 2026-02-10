Ричмонд
Кадыров показал видео с сыном Адамом после слухов о ДТП с его участием

Рамзан Кадыров показал видео ужина с сыном Адамом.

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео со своим сыном Адамом после слухов о ДТП с его участием.

На видео помощник главы республики Висмурад Алиев сидит за столом. Через некоторое время к нему присоединяется Адам Кадыров. После этого глава Чечни спрашивает у Висмурада Алиева, сколько сейчас времени. Он отвечает: «10 февраля, 19:55».

«Поздний ужин с дорогим братом, помощником главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарем Совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым, “воскресшим” вопреки последним вбросам», — написал Рамзан Кадыров.

В январе в Сети появилась информация о якобы имевшем место ДТП в Грозном с участием кортежа Адама Кадырова.

