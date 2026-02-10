Шорт-трекистка Фонтана стала первой в истории женщиной с медалями шести Олимпиад

Итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана установила рекорд Олимпийских игр после победы в смешанной эстафете на соревнованиях в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Более того, 35-летняя спортсменка стала первой женщиной, которая смогла завоевать медали на шести зимних Олимпиадах.
На данный момент Фонтана обладает 12 олимпийскими медалями: бронзовыми в Турине-2006 и Ванкувере-2010, серебряной и двумя бронзовыми в Сочи-2014, золотой, серебряной и бронзовой в Пхенчхане-2018, золотой и двумя серебряными в Пекине-2022, а также одной золотой на текущих Играх.
Пока шорт-трекистке не хватает одной медали, чтобы сравняться с фехтовальщиком Эдоардо Манджаротти, который владеет званием самого титулованного итальянского спортсмена на летних и зимних Олимпийских играх.
7 февраля итальянка Франческа Лоллобриджида заняла первое место в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх, преодолев три тысячи метров за 3 минуты 54,28 секунды. Своим результатом она установила новый рекорд, побив достижение нидерландской спортсменки Ирен Схаутен, зафиксированное на Олимпиаде, которая прошла в Пекине в 2022 году.