В Стамбуле в последний момент отменили концерт группы из РФ Slaughter to Prevail

Концерты российской группы Slaughter to Prevail, а также польской Behemoth, запланированные в стамбульском концертном зале Zorlu PSM, были отменены всего за несколько часов до начала. Об этом сообщили источники на площадке. Билеты на выступления продавались с ноября 2025 года, однако мероприятия так и не состоялись.
Отмена произошла после волны критики в социальных сетях. С призывами запретить концерты выступил журналист турецкой газеты Milat Озлем Доган, заявив, что подобная музыка якобы противоречит общественным ценностям и пропагандирует сатанизм*.
Концерт российской группы Slaughter to Prevail должен был пройти 10 февраля, во вторник, вечером, а выступление польского коллектива Behemoth было запланировано на следующий день в том же зале.
Организаторы шоу обещают компенсировать зрителям потраченные на билеты средства. А вот организаторы концертов Нурлана Сабурова могут не успеть вернуть людям деньги за билеты. Напомним, комику запретили въезд в Россию сроком на 50 лет.
*Движение сатанистов внесено в перечень террористов и экстремистом.