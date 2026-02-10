В Стамбуле в последний момент отменили концерт группы из РФ Slaughter to Prevail

Концерты российской группы Slaughter to Prevail, а также польской Behemoth, запланированные в стамбульском концертном зале Zorlu PSM, были отменены всего за несколько часов до начала. Об этом сообщили источники на площадке. Билеты на выступления продавались с ноября 2025 года, однако мероприятия так и не состоялись.