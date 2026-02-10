На Олимпийском стадионе в Милане проверяют зрителей на наличие российских флагов

«Если бы у вас был российский флаг, его бы пришлось оставить здесь», — пояснил сотрудник службы, занимающийся проверкой содержимого сумок.
Также охранник отметил, что элементы национального костюма, не содержащие явной государственной символики, проносить разрешается.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В составе олимпийской сборной России на этих соревнованиях выступает 13 спортсменов.
Ранее Life.ru писал, что российский фигурист Пётр Гуменник не смог выдать чистый прокат на Олимпийских играх в Милане. Спортсмен допустил досадную помарку, смазав выезд с четверного флипа. Из-за этого вместо тройного тулупа россиянин прикрепил к каскаду меньший по стоимости двойной аксель. Однако оставшаяся часть программы была сделана чисто.
