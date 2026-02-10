Ричмонд
На Олимпийском стадионе в Милане проверяют зрителей на наличие российских флагов

На Олимпийском стадионе в Милане служба безопасности проводит досмотр болельщиков перед соревнованиями фигуристов-одиночников. Как передаёт РИА «Новости», охрана проверяет, не пытаются ли зрители пронести запрещённые российские флаги.

Источник: Life.ru

«Если бы у вас был российский флаг, его бы пришлось оставить здесь», — пояснил сотрудник службы, занимающийся проверкой содержимого сумок.

Также охранник отметил, что элементы национального костюма, не содержащие явной государственной символики, проносить разрешается.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В составе олимпийской сборной России на этих соревнованиях выступает 13 спортсменов.

Ранее Life.ru писал, что российский фигурист Пётр Гуменник не смог выдать чистый прокат на Олимпийских играх в Милане. Спортсмен допустил досадную помарку, смазав выезд с четверного флипа. Из-за этого вместо тройного тулупа россиянин прикрепил к каскаду меньший по стоимости двойной аксель. Однако оставшаяся часть программы была сделана чисто.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.