На Олимпийском стадионе в Милане проверяют зрителей на наличие российских флагов

Ранее Life.ru писал, что российский фигурист Пётр Гуменник не смог выдать чистый прокат на Олимпийских играх в Милане. Спортсмен допустил досадную помарку, смазав выезд с четверного флипа. Из-за этого вместо тройного тулупа россиянин прикрепил к каскаду меньший по стоимости двойной аксель. Однако оставшаяся часть программы была сделана чисто.