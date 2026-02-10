Шкурный интерес: как подмосковные крестьяне каждую зиму выделывали овчину

Скорняки могли как обслуживать соседей, так и отправляться на отхожий промысел в южные губернии — там овец разводили огромными отарами. Мастер, работающий в своем селе, на пару с женой дубил за сезон (осень и начало зимы) не больше 800 шкур. Супруги-отходники же пропадали в чужих краях с середины августа до Пасхи и успевали обработать до 2 тысяч шкур. Неизвестно, в каком случае семья выигрывала. С одной стороны, хорошо, когда родители дома. С другой — скорняки норовили обойтись без постройки мастерской, всю работу проделывали в избе, наполняя ее сыростью и смрадом. Сибирская язва была бичом этого промысла. Боголепов и Путилин замечают, что «никто так не живет “…” грязно» — а уж они повидали всякое. Впрочем, они замечают, что скорняки, в отличие от других кустарей, успевают обрабатывать свою землю, у каждого «имеется по нескольку штук рогатого скота», «большинство… имеет по 2−3 лошади» — а тут экспертам тоже было с чем сравнивать.