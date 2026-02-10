Ричмонд
Участника программы «Время героев» назначили зампредом правительства ДНР

Участника «Время героев» Емельянова назначили зампредом правительства ДНР.

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Участник программы «Время героев», кавалер двух орденов Мужества Илья Емельянов назначен заместителем председателя правительства ДНР по освобожденным территориям, сообщается в Telegram-канале проекта.

«Кавалер двух орденов Мужества, участник программы “Время героев” Илья Емельянов назначен на должность заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики по освобожденным территориям», — говорится в публикации.

Уточняется, что в июне 2025 года Емельянов стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев».

«Главные задачи, которые поставил нам президент России Владимир Владимирович Путин, — всестороннее развитие региона и повышение качества жизни в исторических регионах. Во время обучения на программе “Время героев” мы изучаем, как формируются условия для социальной и экономической устойчивости субъектов, и как реализовать их на практике в интересах жителей. В работе буду применять все полученные знания и навыки, чтобы каждый житель региона чувствовал себя в безопасности, имел возможность реализовать свой потенциал и трудиться в интересах страны», — цитируются в сообщении слова Емельянова.

За боевые заслуги Емельянов награжден двумя орденами Мужества и медалью «За отвагу». В Telegram-канале проекта отмечается, что его наставник, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, отметил личные качества участника, которые необходимы для работы в правительстве региона.

«Илья Емельянов с 2014 года был в ополчении, командовал 114-й легендарной бригадой, конкретными делами доказал свое отношение к родной земле, к родной стране. И, конечно, сейчас его профессиональные качества и навыки востребованы в рамках работы правительства ДНР. Уверен, что он достойно проявит себя в новой должности, потому что умеет принимать правильные решения, брать ответственность на себя, полностью отдаваться делу», — цитируются в публикации слова Пушилина.

Ранее более 70 участников программы «Время героев» заняли новые должности.

