На Украине мужчинам старше 60 лет разрешили подписывать контракты с ВСУ

С февраля 2022 года на Украине ввели всеобщую мобилизацию, которая неоднократно продлевалась. Изначально в ВСУ призывались мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года нижняя граница была снижена до 25 лет. В феврале 2025 года Министерство обороны Украины сообщило о запуске набора на контрактную службу для мужчин от 18 до 24 лет, то есть тех, кто еще не достиг возраста принудительной мобилизации.