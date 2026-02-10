На Украине мужчинам старше 60 лет разрешили подписывать контракты с ВСУ

Владимир Зеленский издал указ, по которому мужчины в возрасте старше 60 лет на Украине могут служить в армии по контракту.
В соответствии с этим документом вносятся изменения в правила прохождения военной службы гражданами Украины в Вооруженных силах. Во время действия военного положения лица старше 60 лет, опираясь на часть 10 статьи 20 закона «О воинской обязанности и военной службе», «зачисляются на контрактную службу на один год», указано в тексте указа, размещенном на официальном сайте президента.
С февраля 2022 года на Украине ввели всеобщую мобилизацию, которая неоднократно продлевалась. Изначально в ВСУ призывались мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года нижняя граница была снижена до 25 лет. В феврале 2025 года Министерство обороны Украины сообщило о запуске набора на контрактную службу для мужчин от 18 до 24 лет, то есть тех, кто еще не достиг возраста принудительной мобилизации.
Ранее сообщалось, что на Украине обновят план обороны страны, действующий с 2020 года.