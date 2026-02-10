В Ростове ученый рассказал, как в морозы выживают выдры, бобры и норки

— Не менее важную роль играет водная среда. После появления льда и понижения уровня воды подо льдом часто сохраняется пространство, заполненное воздухом, где животные могут свободно передвигаться и дышать. Температура там не может быть ниже нуля, иначе она замерзнет, — рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии Академии биологии и медицины имени Ивановского ЮФУ Алексей Тихонов.