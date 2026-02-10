В Ростове ученый рассказал, как в морозы выживают выдры, бобры и норки

Аномальные снегопады и сильные морозы в Ростовской области стали испытанием для некоторых животных, но не для зверьков, живущих около водоемов. Выдры, бобры, ондатры, нутрии и норки не пострадали и не нуждаются в помощи людей.
Защитой для животных, частности, стал подкожный слой жира. Эффективный теплоизолятор помогает даже при температурах около нуля градусов.
— Не менее важную роль играет водная среда. После появления льда и понижения уровня воды подо льдом часто сохраняется пространство, заполненное воздухом, где животные могут свободно передвигаться и дышать. Температура там не может быть ниже нуля, иначе она замерзнет, — рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии Академии биологии и медицины имени Ивановского ЮФУ Алексей Тихонов.
Кроме того, по словам ученого, зверьки не только ловко находят пищу, но и пользуются заранее сделанными запасами.
При этом в отдельных ситуациях пушистым все же может требоваться помощь человека, но в таких случаях должны работать только специалисты. Людям без подготовки лучше не вмешиваться, чтобы не навредить.
— Снежный покров влияет на животных неоднозначно. В целом наличие снега чаще оказывается для них благом, но иногда он скрывает корм. Особенно опасен наст, который «запечатывает» все пищевые, а самое страшное явление для животных — ледяной дождь, — добавил Алексей Тихонов.
Жизнь околоводных зверей зимой не претерпела существенных перемен. В спячку они не впадают. Например, выдра зимой активно кочует, ловит рыбу, ищет растительную пищу. Норка старается охотиться на суше. При этом оба вида добавляют к своему рациону птиц.
Нутрия, кроме обычной пищи, также лакомится корневищами тростника, водорослями, мелкими веточками деревьев. Ондатра на зиму старается вырыть нору или делает жилище из травы и тростника, утепляя его тростниковым пухом. Она активно плавает подо льдом.
Бобры в холода обычно сидят в своих хатках с запасами пищи (веток и коры деревьев). Также они могут ненадолго выбираться для пополнения продовольствия.
