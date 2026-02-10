Кадыров опубликовал кадры с ужина с «воскресшим» сыном Адамом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во вторник, 10 февраля, опубликовал видеозапись, на которой запечатлен ужин с его помощником Висмурадом Алиевым, а также с сыном Адамом Кадыровым, присоединившимся к ним позднее.
— Поздний ужин с дорогим братом, помощником главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарем Совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым, «воскресшим» вопреки последним вбросам, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
9 февраля Рамзан Кадыров опроверг сообщения об аварии с участием секретаря совета безопасности региона Адама Кадырова и назвал их вбросом. Во время встречи с прокурором региона Арсаном Адаевым руководитель Чечни подчеркнул, что в наши дни искусственный интеллект позволяет ввести в заблуждение любого человека. Также он объявил о планах усиления в республике мер по противодействию преступлениям в Сети, включая борьбу с фейками.
17 января политик опубликовал кадры совещания с главами силовых ведомств республики, которое провел Адам Кадыров. Во время этой встречи чиновники обсудили подготовку к предстоящим выборам в регионе.