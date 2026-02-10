Кадыров опубликовал кадры с ужина с «воскресшим» сыном Адамом

9 февраля Рамзан Кадыров опроверг сообщения об аварии с участием секретаря совета безопасности региона Адама Кадырова и назвал их вбросом. Во время встречи с прокурором региона Арсаном Адаевым руководитель Чечни подчеркнул, что в наши дни искусственный интеллект позволяет ввести в заблуждение любого человека. Также он объявил о планах усиления в республике мер по противодействию преступлениям в Сети, включая борьбу с фейками.