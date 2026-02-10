Гуменник поделился впечатлениями после выступления на Олимпиаде в Италии

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о своих впечатлениях после выступления на Олимпиаде в Италии, а также о ситуации с запретом первой заявленной для выступления песни. Интервью со спортсменом опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.
По словам Гуменника, казус с музыкой заставил всех понервничать. При этом ответственность за инцидент с обладателем прав на композицию на себя взяла тренер Тамара Москвина.
Во вторник, 10 февраля, Гуменник выступил на Олимпиаде со своей короткой программой под другую песню — композицию «Waltz 1805» Эдгара Акопяна. Фигурист рассказал, что после проката ощущает мощный и непривычный прилив энергии.
— После короткой программы я всегда немного уставший, разбитый, даже если хорошо откатаю. Но сейчас меня до сих пор переполняет энергия. И, видимо, это олимпийский заряд, — приводят его слова в материале.
Гуменник также рассказал, что переживал перед выполнением первого прыжка — флипа. Но заранее поставил не самый сложный элемент в начало, учитывая масштаб соревнований. При этом весь прокат сделать чистым, к сожалению не удалось — Гуменник ошибся в финальном каскаде.
Члены жюри выставили Гуменнику 86,72 балла, из которых 48,43 балла составляют оценки за технику, а 38,29 — за компоненты. По итогам жеребьевки, Гуменник выступал под первым номером. 8 февраля фигурист провел свою первую тренировку на олимпийском льду.