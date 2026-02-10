Ричмонд
Сердечки на фоне гирлянд: как Москва готовится к 14 февраля

Новогоднее настроение ещё не покинуло московские улицы, но его уже дополнили символы Дня всех влюблённых. Получилась трогательная зимняя сказка. На Третьяковском проезде праздник выразился в романтичных воздушных шарах в форме сердец, которые стали популярным фоном для фото у москвичей и гостей столицы. А на Кузнецком мосту развернулась целая история. Искусственные ёлки и деревья украсили гирляндами из алых сердец. И, кажется, даже местные медведи не спешат прощаться с зимой — они сидят тут же, в нарядных новогодних шапочках, создавая идеальный кадр, где смешались два праздника.

