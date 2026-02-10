От ёлочных игрушек до валентинок: как московские улицы плавно переходят от Нового года к Дню влюблённых

Столичные украшения демонстрируют плавный переход от новогодних праздников к романтичной атмосфере Дня святого Валентина. Дизайнеры не стали убирать всю зимнюю атрибутику, а гармонично дополнили её тематикой предстоящего праздника. Так, Третьяковский проезд украсили воздушными шарами в виде сердец, которые сразу стали точкой притяжения для любителей красивых фотографий. Но главная локация развернулась на улице Кузнецкий мост. Здесь пространство полностью отдано алой палитре: гирлянды и конструкции в форме сердец украсили деревья и стилизованные ели. Интересно, что новогодняя эстетика здесь не забыта — её бережно сохранили в виде забавных фигур медведей, которые, как и прежде, сидят в праздничных шапочках. Этот приём создаёт ощущение непрерывного праздника и дарит горожанам необычные фотозоны, где переплетаются символы двух самых ярких зимних событий.