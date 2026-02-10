Ричмонд
EUObserver: ЕС введет санкции против Тимати и продюсера Игоря Солонина

Еврокомиссия (ЕК) планирует внести в черный список Евросоюза (ЕС) российского рэп-исполнителя Тимур Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, и генерального директора Мариупольского драматического театра Игоря Солонина в рамках 20-го пакета антироссийских санкций. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщил портал EUObserver со ссылкой на проект санкционных документов.

По данным журналистов, ЕК намерена включить в черный список объединения еще 29 человек, включая деятелей культуры, спортивных чиновников и спортсменов. При этом представленный в проекте список не является окончательным — его могут скорректировать в процессе согласования в совете ЕС, поскольку ранее Венгрия и Словакия уже использовали вето для сокращения санкционных списков, передает портал.

Внесение в черный список ЕС предполагает запрет на поездки на территорию стран — участниц союза, а также блокировку активов в европейских банках.

Также в рамках 20-го пакета санкций ЕС планирует ввести ограничения в отношении грузинского Кулевского терминала и индонезийского порта Каримун, а также 43 кораблей, якобы связанных с Москвой.

