EUObserver: ЕС введет санкции против Тимати и продюсера Игоря Солонина

По данным журналистов, ЕК намерена включить в черный список объединения еще 29 человек, включая деятелей культуры, спортивных чиновников и спортсменов. При этом представленный в проекте список не является окончательным — его могут скорректировать в процессе согласования в совете ЕС, поскольку ранее Венгрия и Словакия уже использовали вето для сокращения санкционных списков, передает портал.