Lancet: ожирение на 70% увеличивает риск смерти от инфекционных заболеваний

По мнению профессора Мики Кивимяки из Университетского колледжа Лондона, такая уязвимость связана с тем, что ожирение ослабляет иммунную систему, снижая ее способность противостоять бактериям, вирусам, паразитам и грибкам. Косвенное подтверждение этой гипотезы ученые нашли при изучении препаратов для снижения веса, применение которых не только помогает уменьшить массу тела, но и снижает риск тяжелых инфекций.