Lancet: ожирение на 70% увеличивает риск смерти от инфекционных заболеваний

Люди с ожирением на 70% чаще попадают в больницу или погибают от инфекционных заболеваний по сравнению с людьми с нормальной массой тела, следует из результатов исследование, опубликованного в авторитетном медицинском журнале The Lancet.
Ученые проанализировали данные свыше 67 тысяч взрослых в двух финских исследованиях и свыше 470 тысяч жителей Великобритании. Участники наблюдались в течение 14 лет, при этом в начале исследования у всех фиксировали индекс массы тела.
Результаты исследования показали, что риск госпитализации или смерти от инфекций у человека с ожирением вырастает на 70%. При тяжелой форме ожирения этот риск увеличивается втрое по сравнению с людьми, имеющими нормальный вес.
Специалисты детально изучили 10 распространенных инфекционных заболеваний и выяснили, что ожирение существенно повышает риск тяжелых осложнений почти для всех из них. В зоне повышенного риска оказались пациенты с гриппом, COVID‑19, пневмонией, инфекциями мочевыводящих путей и респираторными инфекциями. При этом исследователи отметили, что ожирение не увеличивает вероятность тяжелого течения ВИЧ или туберкулеза.
По мнению профессора Мики Кивимяки из Университетского колледжа Лондона, такая уязвимость связана с тем, что ожирение ослабляет иммунную систему, снижая ее способность противостоять бактериям, вирусам, паразитам и грибкам. Косвенное подтверждение этой гипотезы ученые нашли при изучении препаратов для снижения веса, применение которых не только помогает уменьшить массу тела, но и снижает риск тяжелых инфекций.
Авторы исследования настаивают на необходимости пересмотреть подходы к профилактике инфекций с учетом роли ожирения. Они предлагают активнее внедрять доказанные методы снижения веса, учитывать ожирение при планировании программ вакцинации для групп высокого риска, а также обеспечить более широкий доступ населения к здоровому питанию и возможностям для физической активности.
