Фигурист РФ Гуменник гарантировал себе участие в произвольной программе ОИ

Петру Гуменнику 23 года. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионата РФ, двукратным победителем финалов Гран-при страны. В сентябре спортсмен отобрался на Олимпийские игры 2026 года за счет победы на квалификационном турнире в Китае.