Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурист РФ Гуменник гарантировал себе участие в произвольной программе ОИ

Фигурист РФ Петр Гуменник получил 86,72 балла в короткой программе на ОИ-2026.

Источник: Аргументы и факты

Фигурист РФ Петр Гуменник обеспечил себе участие в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии.

Петру Гуменнику необходимо было занять место не ниже 24-го для участия в произвольной программе. После восьми показанных программ фигурист является третьим.

За прокат в короткой программе Петр Гуменник набрал 86,72 балла. Спортсмен выступал под первым номером.

Петру Гуменнику 23 года. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионата РФ, двукратным победителем финалов Гран-при страны. В сентябре спортсмен отобрался на Олимпийские игры 2026 года за счет победы на квалификационном турнире в Китае.