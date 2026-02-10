Фигурист РФ Гуменник гарантировал себе участие в произвольной программе ОИ

Фигурист РФ Петр Гуменник обеспечил себе участие в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии.
Петру Гуменнику необходимо было занять место не ниже 24-го для участия в произвольной программе. После восьми показанных программ фигурист является третьим.
За прокат в короткой программе Петр Гуменник набрал 86,72 балла. Спортсмен выступал под первым номером.
Петру Гуменнику 23 года. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионата РФ, двукратным победителем финалов Гран-при страны. В сентябре спортсмен отобрался на Олимпийские игры 2026 года за счет победы на квалификационном турнире в Китае.