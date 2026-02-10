Врач Олмос назвал продукты, которые лучше не есть на ужин

В числе продуктов, которые не рекомендуется употреблять на ужин, он назвал колбасы и другое переработанное мясо, так такая пища нарушает баланс микрофлоры кишечника и препятствует выработке гормона сна — мелатонина. Углеводы (хлеб, рис и макароны) приводят к резким скачкам уровня сахара в крови, что плохо сказывается на качестве ночного отдыха, сказал врач. Олмос также предупредил, что сладости, съеденные на ужин, повышают уровень кортизола в крови и тоже мешают выработке мелатонина.