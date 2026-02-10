Врач Олмос назвал продукты, которые лучше не есть на ужин

Неправильный ужин может привести к тому, что организм человека будет испытывать стресс во время сна вместо того, чтобы восстанавливаться, заявил врач Александр Олмос в интервью изданию Deia.
В числе продуктов, которые не рекомендуется употреблять на ужин, он назвал колбасы и другое переработанное мясо, так такая пища нарушает баланс микрофлоры кишечника и препятствует выработке гормона сна — мелатонина. Углеводы (хлеб, рис и макароны) приводят к резким скачкам уровня сахара в крови, что плохо сказывается на качестве ночного отдыха, сказал врач. Олмос также предупредил, что сладости, съеденные на ужин, повышают уровень кортизола в крови и тоже мешают выработке мелатонина.
Для крепкого сна Олмос рекомендовал употреблять в пищу вечером качественный белок и овощи. Это не только помогает в борьбе с бессонницей, но и снижает хроническое воспаление в организме, пояснил эксперт.
Ранее клинический диетолог Раэде Басири заявила, что качество сна напрямую связано с уровнем сахара в крови и составом рациона питания. Люди с диабетом и преддиабетом значительно чаще страдают от бессонницы и других нарушений сна по сравнению с теми, у кого уровень глюкозы в норме, рассказала она.