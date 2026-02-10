Британку застрелил в США родной отец после ссоры из-за Трампа

23-летняя британка Люси Харрисон была застрелена собственным отцом Крисом Харрисоном после ссоры из-за Дональда Трампа. Об этом сообщил Sky News, ссылаясь на данные расследования. Инцидент произошел в штате Техас Соединенных Штатов Америки.
Люси гостила у родителей в США вместе со своим парнем. В какой-то момент она решила обсудить с отцом политику президента Америки Дональда Трампа, но между родственниками возник конфликт.
Как рассказали свидетели, далее родитель взял девушку за руку и отвел ее в свою комнату, после чего оттуда раздался выстрел. Известно, что ранее отец проходил лечение от алкогольной зависимости. Судебное разбирательство продолжается, отец на слушания не явился.
