Британку застрелил в США родной отец после ссоры из-за Трампа

Как рассказали свидетели, далее родитель взял девушку за руку и отвел ее в свою комнату, после чего оттуда раздался выстрел. Известно, что ранее отец проходил лечение от алкогольной зависимости. Судебное разбирательство продолжается, отец на слушания не явился.