Сомнолог дала советы по выбору подушки для здорового сна

Неправильно подобранная подушка может испортить сон и навредить здоровью. Как выбрать комфортную подушку, рассказала изданию «РИАМО» сомнолог Татьяна Титова.
— Если подушка чрезмерно высокая или мягкая, это нарушает естественный баланс. Шея оказывается в неестественном положении, мышцы напряжены, что воспринимается мозгом как сигнал опасности. Это провоцирует частые микропробуждения, ухудшает сон, — пояснила эксперт.
По ее словам, низкая поддерживающая подушка, напротив, способствует расслаблению мышц, выравниванию позвоночного столба, свободному дыханию и нормальному кровообращению. Выбирать следует подушку высотой около семи сантиметров.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что основное правило гигиены сна — это пробуждение в одно и то же время ежедневно. Таким образом, желание ложиться спать стабилизируется, а трудности с засыпанием значительно уменьшатся.
Для облегчения засыпания врачи советуют добавить в вечерний приём пищи продукты с триптофаном: немного сыра или орехов, из которых синтезируется гормон сна мелатонин, передает Life.ru.