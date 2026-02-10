Ричмонд
Сомнолог дала советы по выбору подушки для здорового сна

Сомнолог Титова призвала избегать высоких и мягких подушек.

Источник: Комсомольская правда

Неправильно подобранная подушка может испортить сон и навредить здоровью. Как выбрать комфортную подушку, рассказала изданию «РИАМО» сомнолог Татьяна Титова.

— Если подушка чрезмерно высокая или мягкая, это нарушает естественный баланс. Шея оказывается в неестественном положении, мышцы напряжены, что воспринимается мозгом как сигнал опасности. Это провоцирует частые микропробуждения, ухудшает сон, — пояснила эксперт.

По ее словам, низкая поддерживающая подушка, напротив, способствует расслаблению мышц, выравниванию позвоночного столба, свободному дыханию и нормальному кровообращению. Выбирать следует подушку высотой около семи сантиметров.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что основное правило гигиены сна — это пробуждение в одно и то же время ежедневно. Таким образом, желание ложиться спать стабилизируется, а трудности с засыпанием значительно уменьшатся.

Для облегчения засыпания врачи советуют добавить в вечерний приём пищи продукты с триптофаном: немного сыра или орехов, из которых синтезируется гормон сна мелатонин, передает Life.ru.