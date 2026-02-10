«Все посмеялись»: певец Сергей Пенкин раскрыл сумму надбавки к своей пенсии

Заслуженный артист артисту России Сергей Пенкин раскрыл в беседе с корреспондентом «Известий» размер своей пенсии. Он признался, что сам смеется над суммой, однако, получает надбавку от государства.
— Пенсию мне дали в 62. Когда в первый раз получил пенсию и сообщил дома об этом, мы все вместе посмеялись — 25 тысяч рублей. Но это не окончательная сумма, — признался Пенкин.
Певец добавил, что, получает надбавку на звание заслуженного артиста, так как проживает в Москве. Эта сумма составляет 40 тысяч рублей. Итого, в общей сложности получается 65 тысяч рублей, уточнил артист.
При этом ранее, Пенкин сообщил телеканалу «Царьград», что закончил ремонт в своем жилье. По его словам, теперь квартира напоминает «старинный замок, выполненный из старого кирпича, с великолепными зеркальными люстрами».
Ранее Life.ru рассказал, что у музыканта нет собственных детей, но он поддерживает тесные отношения с племянниками.