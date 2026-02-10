Норвежский биатлонист Ботн после победы на ОИ посвятил речь умершему другу

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн, который занял первое место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх, рассказал, что чувствовал, будто бежал финальный круг вместе со спортсменом Сивертом Баккеном, который скончался 23 декабря 2025 года.
— Я начал думать о том, что в течение всего года мы тренировались вместе каждый день, чтобы быть здесь. Это было ясной целью для нас обоих. Я чувствовал, что бегу финишный круг с ним. Так что, надеюсь, он сегодня смотрел гонку, — высказался спортсмен.
Ботн добавил, что на протяжении всей гонки его посещали преимущественно хорошие мысли, но на последнем круге, по его словам, начались «настоящие эмоциональные качели», передает Sports.ru.
Сиверта Баккена нашли мертвым в его гостиничном номере в итальянском городе Лавазе. В Норвежской федерации биатлона сообщили, что в момент смерти спортсмен был в гипоксической маске для тренировок. Она имитирует реальные условия занятий на больших высотах, ограничивая поток воздуха, который поступает в легкие, с помощью специальных клапанов.