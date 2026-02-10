Норвежский биатлонист Ботн после победы на ОИ посвятил речь умершему другу

— Я начал думать о том, что в течение всего года мы тренировались вместе каждый день, чтобы быть здесь. Это было ясной целью для нас обоих. Я чувствовал, что бегу финишный круг с ним. Так что, надеюсь, он сегодня смотрел гонку, — высказался спортсмен.