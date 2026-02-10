В Санкт-Петербурге открыта регистрация на Рекламный Хаб Северной столицы 2026

Ранее в НЦ «Россия» прошла премьера Открытого лектория «Создавая будущее: сюжеты и истории». Новый формат объединил учёных, футурологов и экспертов из разных стран, чтобы обсудить, как сторителлинг влияет на просвещение, рекламу, кино и видеоигры. Лекторий открыла генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова. Она подчеркнула, что центр создан для открытого диалога о будущем и приглашает каждого стать его соавтором.