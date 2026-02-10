Ричмонд
В Санкт-Петербурге открыта регистрация на Рекламный Хаб Северной столицы 2026

В Санкт-Петербурге открылась регистрация на Рекламный Хаб Северной столицы 2026 — деловое мероприятие для участников рекламного и digital-рынка, маркетинга и корпоративных закупок. Форум пройдёт 17−18 февраля 2026 года в КВЦ «Экспофорум».

Источник: Life.ru

Мероприятие пройдёт в расширенном формате. В программе — деловые встречи между заказчиками и подрядчиками, а также выступления представителей рынка с разбором практических кейсов. Ожидается участие компаний, работающих в сфере рекламы, маркетинга, цифровых технологий и корпоративных закупок.

На экспозиции будут представлены агентства по продвижению брендов, операторы наружной и транспортной рекламы, digital- и медиакомпании, специалисты по performance-направлению, контент-производству и event-сегменту. Отдельный раздел займёт корпоративная продукция — деловые и праздничные подарки, текстиль, предметы интерьера, украшения и сопутствующие товары.

Среди участников заявлены представители банков, авиакомпаний, промышленных и девелоперских структур, ритейла, телекоммуникаций, медиа и гостиничного бизнеса, а также владельцы рекламных и сувенирных компаний и предприниматели малого и среднего бизнеса. Доступ в экспозиционную зону Рекламного Хаба будет открыт для зарегистрированных посетителей.

Ранее в НЦ «Россия» прошла премьера Открытого лектория «Создавая будущее: сюжеты и истории». Новый формат объединил учёных, футурологов и экспертов из разных стран, чтобы обсудить, как сторителлинг влияет на просвещение, рекламу, кино и видеоигры. Лекторий открыла генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова. Она подчеркнула, что центр создан для открытого диалога о будущем и приглашает каждого стать его соавтором.

