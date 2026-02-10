Психолог перечислила худшие подарки на 23 февраля

Впереди 23 февраля, а значит — самое время выбирать подарки для мужчин. О том, каких презентов точно следует избегать, рассказала корреспонденту «РИАМО» кризисный и семейный психолог Лилия Гладких.
— Классикой разочарования остаются носки и трусы. В шутку — мило. В качестве основного подарка от любимой женщины — признание в том, что вы не увидели в нем личность с увлечениями и мечтами, — считает специалист.
Эксперт также призвала не дарить парфюм и предметы личной гигиены. По ее словам, выбрав аромат, который нравится вам, вы заставляете мужчину носить ваш выбор.
Любопытно, что российские мужчины сами часто отказываются от подарков. Среди причин психологи называют культурные традиции, экономию и детские травмы, передает телеканал «Царьград».
«Москва 24» предупреждает, что в преддверии Дня защитника Отечества мошенники стали массово использовать схемы, играющие на желании граждан сделать подарок. Одной из самых распространенных стала схема с фейковыми интернет-магазинами.