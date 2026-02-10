Ричмонд
Жилой дом на улице Ивановского в Ростове признали аварийным и подлежащим сносу

Жильцам дома на улице Ивановского в Ростове сообщили, что здание нужно снести.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону дом на Ивановского, 34 (литер А) признали аварийным. Теперь здание подлежит сносу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Октябрьского района города Бебури Месхи.

— В течение шести месяцев собственникам помещений необходимо организовать и провести снос дома за собственный счет. Если снос не будет выполнен, администрация инициирует процедуру изъятия земельного участка для последующего выкупа жилых помещений, — написал Бебури Месхи.

О возможности временного переселения в маневренный фонд жильцов дома обещают уведомить «в течение месяца».

— По вопросам переселения можно обратиться в кабинет № 110 здания нашей районной администрации на Ленина, 44 (часы приема: вторник — с 14:30 до 18 часов, пятница — с 9:30 до 13 часов), — добавил Бебури Месхи.

