Кенгуру попытался утопить собаку в пруду и избил ее хозяина в Австралии

Австралийский кенгуру попытался утопить в пруду собаку, а когда ее хозяин попытался спасти питомца, животное набросилось и на него. Об этом пишет Daily Mail.
Пенсионер, который является хозяином собаки, находился вместе со своим товарищем в сарае на участке. Мужчины услышали шум и выбежали на улицу. Оказалось, что взрослый кенгуру напал на питомца и пытался утопить его в пруду.
Мужчина ударил животное палкой, в итоге кенгуру набросился на него. Товарищ пенсионера смог прогнать зверя при помощи лопаты. Пострадавший получил глубокие раны живота и спины, а также серьезную травму лица. Его доставили в больницу, говорится в публикации.
В январе произошло еще одно нападение. Кенгуру внезапно выбежал на дорогу и врезался в велогонщика Джея Вайна. Остальные участники гонки сумели избежать падения и продолжили движение, стараясь не снижать темп. Несмотря на столкновение с кенгуру после падения Вайн сменил велосипед и вернулся в гонку. В итоге он смог финишировать первым и во второй раз в карьере выиграть Tour Down Under.