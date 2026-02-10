Кенгуру попытался утопить собаку в пруду и избил ее хозяина в Австралии

В январе произошло еще одно нападение. Кенгуру внезапно выбежал на дорогу и врезался в велогонщика Джея Вайна. Остальные участники гонки сумели избежать падения и продолжили движение, стараясь не снижать темп. Несмотря на столкновение с кенгуру после падения Вайн сменил велосипед и вернулся в гонку. В итоге он смог финишировать первым и во второй раз в карьере выиграть Tour Down Under.