Глава Минторга США Латник признался, что посещал остров Эпштейна вместе с семьей

Глава Министерства торговли США Говард Латник признался, что посещал остров скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна вместе с семьей. Об этом министр сообщил в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.
«Я обедал с ним, когда отправился на судне в отпуск с семьей. Со мной была жена и четверо моих детей с нянями. Мы обедали на острове в течение часа, это правда», — рассказал Латник.
По словам министра, во время его посещения острова в 2012 году он якобы не заметил ничего неблаговидного. Латник также поспешил заявить, что у него не было никаких отношений с Эпштейном. При этом глава Минторга США заявил, что встречался лично с финансистом всего три раза за прошедшие 14 лет.
