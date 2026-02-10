Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минторга США Латник признался, что посещал остров Эпштейна вместе с семьей

Говард Латник заявил, что обедал с семьей на острове Эпштейна и лично встречался с финансистом всего три раза.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства торговли США Говард Латник признался, что посещал остров скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна вместе с семьей. Об этом министр сообщил в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

«Я обедал с ним, когда отправился на судне в отпуск с семьей. Со мной была жена и четверо моих детей с нянями. Мы обедали на острове в течение часа, это правда», — рассказал Латник.

По словам министра, во время его посещения острова в 2012 году он якобы не заметил ничего неблаговидного. Латник также поспешил заявить, что у него не было никаких отношений с Эпштейном. При этом глава Минторга США заявил, что встречался лично с финансистом всего три раза за прошедшие 14 лет.

Ранее KP.RU сообщал, что Джеффри Эпштейн упоминал в личных переписках некоего «бойфренда»* президента Франции Эммануэля Макрона.

*Международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше