Глава Минторга США Латник признался, что посещал остров Эпштейна вместе с семьей

По словам министра, во время его посещения острова в 2012 году он якобы не заметил ничего неблаговидного. Латник также поспешил заявить, что у него не было никаких отношений с Эпштейном. При этом глава Минторга США заявил, что встречался лично с финансистом всего три раза за прошедшие 14 лет.