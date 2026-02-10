Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России в пятницу 13-го выйдет цикл «Петербургские маньяки»

В пятницу 13-го в России состоится премьера цикла «Петербургские маньяки». Документально-публицистический цикл петербургского журналиста Алексея Багина расскажет о тяжких серийных преступлениях, которые произошли в Северной столице с начала 1990-х и до наших дней. Премьера намечена на 13 февраля в 20.30 в эфире телеканала 78.ru.

Источник: Life.ru

«Петербургские маньяки» — журналистское расследование серии громких убийств и малоизвестных нападений на горожан, телевизионная криминальная антология в формате нон-фикшн. Задача проекта — не шокировать зрителя, а детально разобрать трагические случаи, дать возможность на чужом примере понять, как защитить себя и своих близких от насилия, не стать жертвой агрессии. Каждая история — это чья-то судьба, биография и личная драма.

«Важно и то, что наш проект — это послание всем злоумышленникам: каким бы запутанным не было преступление, оно обязательно будет раскрыто — наказание неотвратимо», — заявил Багин.

В первых выпусках покажут реконструкции громких дел. Среди них — история маньяка Шувалова, который нападал на подростков в метро, и эпизоды о преступлениях так называемой старушки-потрошительницы.

Премьерный выпуск «Петербургских маньяков» выйдет в эфир 13 февраля в 20.30. Смотреть программу можно каждую пятницу в это же время, с повторами по воскресеньям в 16.30 и по понедельникам в 23.00.

Ранее сообщалось о задержании в Москве мужчины по подозрению в убийстве пяти человек. Инцидент произошёл около 30 лет назад. По данным следствия, в 1995 году обвиняемый во время пьяной ссоры нанёс своим знакомым удары ножом, молотками и вафельницей. Все пострадавшие скончались. Подозреваемого удалось установить благодаря анализу отпечатков пальцев. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.