В России в пятницу 13-го выйдет цикл «Петербургские маньяки»

«Петербургские маньяки» — журналистское расследование серии громких убийств и малоизвестных нападений на горожан, телевизионная криминальная антология в формате нон-фикшн. Задача проекта — не шокировать зрителя, а детально разобрать трагические случаи, дать возможность на чужом примере понять, как защитить себя и своих близких от насилия, не стать жертвой агрессии. Каждая история — это чья-то судьба, биография и личная драма.
«Важно и то, что наш проект — это послание всем злоумышленникам: каким бы запутанным не было преступление, оно обязательно будет раскрыто — наказание неотвратимо», — заявил Багин.
В первых выпусках покажут реконструкции громких дел. Среди них — история маньяка Шувалова, который нападал на подростков в метро, и эпизоды о преступлениях так называемой старушки-потрошительницы.
Премьерный выпуск «Петербургских маньяков» выйдет в эфир 13 февраля в 20.30. Смотреть программу можно каждую пятницу в это же время, с повторами по воскресеньям в 16.30 и по понедельникам в 23.00.
Ранее сообщалось о задержании в Москве мужчины по подозрению в убийстве пяти человек. Инцидент произошёл около 30 лет назад. По данным следствия, в 1995 году обвиняемый во время пьяной ссоры нанёс своим знакомым удары ножом, молотками и вафельницей. Все пострадавшие скончались. Подозреваемого удалось установить благодаря анализу отпечатков пальцев. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.