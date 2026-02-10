В России в пятницу 13-го выйдет цикл «Петербургские маньяки»

Ранее сообщалось о задержании в Москве мужчины по подозрению в убийстве пяти человек. Инцидент произошёл около 30 лет назад. По данным следствия, в 1995 году обвиняемый во время пьяной ссоры нанёс своим знакомым удары ножом, молотками и вафельницей. Все пострадавшие скончались. Подозреваемого удалось установить благодаря анализу отпечатков пальцев. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.