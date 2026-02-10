Стали известны факторы, нарушающие память и внимание

Тем временем RT передал, что концентрация внимания может ухудшиться и при резкой отмене кофе. Те, кто привык ежедневно пить ароматный напиток, могут испытать настоящий «синдром отмены». Поэтому, дозировку кофе лучше снижать постепенно в течении 2−3 недель, отмечают специалисты.