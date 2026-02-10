Ричмонд
Стали известны факторы, нарушающие память и внимание

Доцент Кырлан: стресс и недостаток сна нарушают внимание и память.

Источник: Комсомольская правда

Значительно ухудшить когнитивные способности, в том числе, внимание и память, способен постоянный стресс. Также на них негативно скажется привычка постоянно листать ленту в гаджете, об этом рассказал «РИАМО» доцент Марчел Кырлан.

— Длительный стресс ухудшает внимание, снижает когнитивную гибкость и способность принимать решения. Хронический недосып влияет на память и скорость обработки информации, — отметил собеседник издания.

По его словам, привычка листать ленту приводит к постоянным переключениям внимания, а это снижает способность к глубокому мышлению и концентрации.

Тем временем RT передал, что концентрация внимания может ухудшиться и при резкой отмене кофе. Те, кто привык ежедневно пить ароматный напиток, могут испытать настоящий «синдром отмены». Поэтому, дозировку кофе лучше снижать постепенно в течении 2−3 недель, отмечают специалисты.