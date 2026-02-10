Израиль снял русского журналиста Колехина с рейса в Вашингтон

Израильско-российского журналиста Ника Колехина, который сопровождал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сняли с рейса в Вашингтон. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщил портал Newsru.co.il.
Журналисты отметили, что Колехин заранее получил разрешение присоединиться к пулу журналистов, которые должны были лететь вместе с Нетаньяху. Но перед вылетом сотрудники Общей службы безопасности Израиля сняли представителя прессы с рейса.
— Я чувствовал себя униженным. Мне сказали: «Забирай свой чемодан». И сняли с рейса, — рассказал Колехин.
Он подчеркнул, что правоохранители не объяснили причину, по которой его не пустили на борт сопровождать израильского премьер-министра, передает портал.
6 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась, что отказ посольства Франции в Москве в выдаче визы журналисту Александру Куделе для работы в Париже может побудить Москву принять ответные меры. Она отметила, что посольство дважды отказывало Куделе без объяснения причин решения.