Глава Минторга США признал, что посещал частный остров Эпштейна с женой и детьми

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Лютник заявил, что бывал на частном острове финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле детьми. Соответствующее заявление он сделал на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США на тему развития систем связи в стране.

— Я обедал с ним, когда отправился на судне в отпуск с семьей. Со мной была жена и четверо моих детей с нянями. Там также была другая пара с детьми. Мы обедали на острове в течение часа, это правда, — отметил Лютник.

При этом он заявил, что за то время, которое он провел на острове, «не было ничего неблаговидного». Отдельно Лютник подчеркнул, что никаких отношений с Эпштейном у него не было: министр виделся с ним лично всего три раза за 14 лет.

Тем не менее, ряд американских законодателей, как от республиканцев, так и от демократов, считают, что Лютнику стоит покинуть свой пост, передает ТАСС.

В общей сложности Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу Джеффри Эпштейна. Он писал о коррупции на Украине и планировал передать Кремлю «ценные сведения» об американском президенте. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.

Однако вечером 4 февраля стало известно, что ведомство удалило несколько тысяч недавно опубликованных документов по делу Джеффри Эпштейна после того, как жертвы его преступлений пожаловались на раскрытие личных данных.

