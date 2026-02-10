Россиянам перечислили черты характера, которые привлекают мошенников

Любопытно, что согласно статистике, жертвами киберпреступлений чаще становятся семейные люди, передает RT. Это связано с тем, что такая категория граждан искренне сосредотачивается на задаче спасти своих родных любой ценой, а злоумышленники манипулируют чувством вины.