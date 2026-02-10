Россиянам перечислили черты характера, которые привлекают мошенников

Жадные люди чаще становятся жертвой мошенников. Кроме того, риски повышаются у людей с недостатком внимания, об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» криминальный психолог Елена Шпагина.
— Жадность является традиционной мишенью мошенников и аферистов. Внимание сосредотачивается на явной выгоде, и другие детали сделки воспринимаются не критично, — объяснила специалист.
Также, по ее словам, необоснованный оптимизм часто приводят людей к излишней доверчивости по отношению к незнакомцам и их предложениям и просьбам.
Любопытно, что согласно статистике, жертвами киберпреступлений чаще становятся семейные люди, передает RT. Это связано с тем, что такая категория граждан искренне сосредотачивается на задаче спасти своих родных любой ценой, а злоумышленники манипулируют чувством вины.