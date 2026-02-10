Поклонник «Очень странных дел» собрал рекордную коллекцию по сериалу

Житель американского штата Аризона Чендлер Джоуи Авалос вошёл в историю как обладатель крупнейшей в мире коллекции предметов, связанных с сериалом «Очень странные дела», передает агентство UPI.
Сообщается, что в январе 2026 года достижение Авалоса официально зафиксировали как мировой рекорд. На тот момент его собрание насчитывало 2 301 уникальный предмет.
Коллекционер рассказал, что начал собирать памятные вещи сразу после премьеры сериала, однако в первые годы ассортимент официального мерча был ограничен. Поскольку Авалос уже увлекался фигурками Funko Pop!, он решил взять их за основу своей коллекции.
Американец отмечает, что его коллекция продолжает расти и постепенно заполняет все больше пространства в доме. Авалос сравнил этот процесс с «изнанкой» из самого сериала, пошутив, что собрание словно живет своей жизнью и «продолжает распространяться».