ВККС дала согласие на возбуждение дела о взятке на председателя горсуда в ЛНР

Напомним, 2 февраля Александр Бастрыкин просил ВККС о разрешении возбудить уголовное дело в отношении Костулина. Как установило следствие, в октябре 2023 года в городе Антраците шло расследование в отношении местного жителя. Костулин встретился со своим приятелем и предложил ему быть посредником при получении взятки. Деньги пообещала судье сестра фигуранта дела, если наказание будет для обвиняемого минимальным. Костулин получил взятку 14 июня 2024 года из рук посредника.