ВККС дала согласие на возбуждение дела о взятке на председателя горсуда в ЛНР

С просьбой дать согласие на возбуждение дела в коллегию ранее обратился председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Во время заседания Сергей Костулин находился в зале и обозначил своё несогласие с представленными материалами.
Напомним, 2 февраля Александр Бастрыкин просил ВККС о разрешении возбудить уголовное дело в отношении Костулина. Как установило следствие, в октябре 2023 года в городе Антраците шло расследование в отношении местного жителя. Костулин встретился со своим приятелем и предложил ему быть посредником при получении взятки. Деньги пообещала судье сестра фигуранта дела, если наказание будет для обвиняемого минимальным. Костулин получил взятку 14 июня 2024 года из рук посредника.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.