Пашинян: У Армении нет и не будет повестки по нанесению вреда России

Пашинян заявил, что никто не сможет втянуть Армению в противостояние с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у страны нет повестки по нанесению вреда России. Об этом он сообщил в интервью Общественному телевидению Армении.

«Мы на всех площадках всем партнерам доносим следующую мысль: у нас не было, нет и не будет повестки по нанесению вреда РФ и ее интересам. Это исключается», — отметил Пашинян.

По словам премьер-министра, какие-либо другие стороны не смогут втянуть Ереван в противостояние с Москвой, поскольку Армения ценит имеющиеся с Россией отношения. Пашинян также подчеркнул, что власти страны всегда будут действовать в интересах республики.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в дальнейшем укреплении отношений с Арменией. Министр подчеркнул, что Ереван по-прежнему остается партнером для Москвы, а контакты стран за последние годы устойчиво развивались на всех уровнях.

