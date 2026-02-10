В столице рассказали о перспективах туристического бизнеса России и Белоруссии

В столице подвели итоги сотрудничества и рассказали о перспективах туристического бизнеса России и Белоруссии. 9 февраля «Вечерняя Москва» узнала все подробности.
Одним из главных достижений прошлого года стало увеличение туристического потока между странами. И одним из драйверов роста этого направления становятся деловые поездки, которые чаще всего совершаются именно в Москву. Так, в рамках бизнес-миссий в 2025 году столицу России посетили свыше 140 белорусских компаний из разных городов — они обсуждали налаживание торговых связей по различным направлениям и заключение контрактов для долгосрочного сотрудничества. По словам начальника Управления по взаимодействию с зарубежными органами власти Мостуризма Антона Харченко, наращивание диалога по различным вопросам продолжается постоянно.
— В 2025 году у нас в сентябре прошли Дни Минска, где можно было поближе познакомиться с культурой Белоруссии, узнать об интересных туристических направлениях. Такой же фестиваль организуется и в Минске, где желающие могут выиграть билеты на мероприятия в Москве или даже проживание в гостиницах, — отметил он.
В ближайшее время Россия и Белоруссия организуют новые туристические маршруты.
— Турпоток между Россией и Белоруссией по итогам 2025 года вырос на 6 процентов, но точные цифры оценить сложно из-за открытости границ. Мы проработаем этот вопрос в ближайшее время, — отметил член Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете министров Республики Беларусь Филипп Гулый.
Он отметил, что сейчас между Минском и Москвой обсуждаются планы по созданию новых туристических продуктов, которые помогут сделать путешествия еще комфортнее. Например, большой популярностью пользуется направление проекта «Москва +», которое создано совместно с регионами и позволяет туристам из разных стран узнать об интересных и неординарных местах для посещений. Сервис пользуется большой популярностью у туристов из Белоруссии.
— Разработка совместных туристических продуктов поможет улучшить общий туристический потенциал двух дружественных государств и объединить усилия в этом направлении, — отметил Филипп Гулый.
В планах также расширить бизнес-координацию между финансовыми учреждениями для того, чтобы увеличить число возможных способов оплаты для туристов и компаний.
Еще Комитет по туризму приглашает белорусских производителей принять участие в сезонных фестивалях города — таких как «Лето в Москве» и «Зима в Москве». Маркеты различных товаров в рамках этих мероприятий пользуются большим спросом не только среди москвичей, но и среди туристов из других городов, что поможет повысить популярность белорусских брендов и географию их распространения.