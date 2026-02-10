В столице рассказали о перспективах туристического бизнеса России и Белоруссии

Одним из главных достижений прошлого года стало увеличение туристического потока между странами. И одним из драйверов роста этого направления становятся деловые поездки, которые чаще всего совершаются именно в Москву. Так, в рамках бизнес-миссий в 2025 году столицу России посетили свыше 140 белорусских компаний из разных городов — они обсуждали налаживание торговых связей по различным направлениям и заключение контрактов для долгосрочного сотрудничества. По словам начальника Управления по взаимодействию с зарубежными органами власти Мостуризма Антона Харченко, наращивание диалога по различным вопросам продолжается постоянно.