Назван возраст, до которого детям нельзя давать гаджеты

В возрасте до пяти лет использование гаджетов может серьезно сказаться на остроте зрения. Об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» детский врач-офтальмолог Гаянэ Варданян.
— В возрасте до 3−4 лет активно формируется зрительный анализатор как единая система, и динамичная картинка перед глазами может нарушить формирование зрительных центров. Для детей 5−7 лет важно каждые 20 минут работы перед экраном делать перерыв, — заявила доктор.
По ее словам, во время просмотра экрана слезная пленка истончается, мышцы перенапрягаются, возникают спазмы, которые приводят к снижению остроты зрения и нарушениям фокусировки.
При этом, использование гаджетов в раннем возрасте вредит не только глазам, но и нервной системе. Как рассказал RT, среди возможных последствий постоянного просмотра видео в телефоне или планшете — повышенная возбудимость у ребёнка, дефицит внимания и даже тики.