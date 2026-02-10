Танцор Марчел раскрыл подробности своих отношений с Волочковой

Танцор Марчел Абаби рассказал подробности своих взаимоотношений с балериной Анастасией Волочковой. Он признался, что считает ее близким человеком, рассказал артист в беседе с изданием «Газета.Ru».
— Нас с Анастасией связывает одна сцена. Мы с ней друзья и партнеры по сцене, — сказал Марчел.
Однако, ранее экс-прима Волочкова заявляла о своей любви с молодым человеком и признавалась, что готова даже родить ему ребенка.
360.ru отметил, что 22 января в Москве с размахом отметили 50-й юбилей Анастасии Волочковой. По случаю дня рождения звезды телеведущий Андрей Малахов отправил имениннице торт с пуантами, а заодно и поговорил о ней в своем ток-шоу, куда позвал друзей примы.
