Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танцор Марчел раскрыл подробности своих отношений с Волочковой

Танцор Марчел ответил на слухи о своем романе с Волочковой.

Источник: Комсомольская правда

Танцор Марчел Абаби рассказал подробности своих взаимоотношений с балериной Анастасией Волочковой. Он признался, что считает ее близким человеком, рассказал артист в беседе с изданием «Газета.Ru».

— Нас с Анастасией связывает одна сцена. Мы с ней друзья и партнеры по сцене, — сказал Марчел.

Однако, ранее экс-прима Волочкова заявляла о своей любви с молодым человеком и признавалась, что готова даже родить ему ребенка.

360.ru отметил, что 22 января в Москве с размахом отметили 50-й юбилей Анастасии Волочковой. По случаю дня рождения звезды телеведущий Андрей Малахов отправил имениннице торт с пуантами, а заодно и поговорил о ней в своем ток-шоу, куда позвал друзей примы.

Ранее «Москва 24» сообщила, что балерина Анастасия Волочкова назвала самую большую ошибку в своей жизни. Она заявила, что такой ошибкой стало расставание с предпринимателем и политиком Сулейманом Керимовым, с которым артистка встречалась три года. Волочкова уточнила, что была инициатором окончания отношений.