В Госдуме рассказали о новых правилах авиаперелетов для семей с детьми

РИА Новости: с марта авиапассажирам с детьми будут гарантировать соседние места.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В России с 1 марта семьям с детьми будут гарантированы соседние места при авиаперелете, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«В России с 1 марта семьям с детьми до 12 лет будут гарантированы соседние места без доплат. Это следует из федеральных авиаправил, обновленных приказом Минтранса», — сказал Федяев.

Парламентарий также отметил, что с 1 марта будет упрощен провоз ручной клади: покупки из дьюти-фри в запечатанном пакете и детскую коляску, даже если ребенок не летит, можно будет брать на борт «без проблем».

«Кроме того, авиакомпании будут обязаны при бронировании раскрывать полные условия тарифа, а также не взимать плату за исправление ошибок в билете, допущенных по вине авиакомпании», — подчеркнул он.

Федяев добавил, что обновленные нормы будут действовать до 1 марта 2031 года.